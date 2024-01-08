Белый дом не готов анонсировать личное обсуждение Байденом и Джонсоном помощи Киеву

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что президент США регулярно поддерживает контакты и говорит с лидерами Конгресса

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Белый дом не готов говорить о возможности личного обсуждения президентом США Джо Байденом вопросов выделения дополнительной помощи Украине и ужесточения контроля на границе с Мексикой со спикером Палаты представителей Конгресса Майком Джонсоном (республиканец, от штата Луизиана). Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мне нечего объявить о каких-либо его разговорах, в том числе со спикером Джонсоном. Я могу сказать, что президент регулярно поддерживает контакты и говорит с лидерами Конгресса", - ответила она на вопрос о возможности встречи Байдена и Джонсона. "Я не могу сейчас анонсировать разговор между ними", - добавила Жан-Пьер. Она общалась с журналистами на борту самолета президента США, направлявшегося в штат Южная Каролина.

Как сообщило 5 декабря со ссылкой на источники агентство Bloomberg, Джонсон "рассматривает возможность того, чтобы добиваться прямого диалога с <...> Байденом о помощи Украине и пограничном контроле, в то время как консультации в Сенате по компромиссу между двумя партиями затягиваются".

Как подчеркнула Жан-Пьер на прошлой неделе, Вашингтон считает, что консультации в Сенате о выделении дополнительных средств на поддержку Украины и ужесточении контроля на границе США и Мексики идут продуктивно. Республиканцев в Палате представителей она обвинила в том, что они "играют в политические игры".

Вашингтонская администрация направила в октябре 2023 года в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Часть республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывалась в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки. Джонсон несколько раз предупреждал о намерении увязать предоставление дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля на южной границе США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.