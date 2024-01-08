Глава МИД Армении и сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США обсудили ситуацию в регионе

Арарат Мирзоян и Луис Боно рассмотрели вопрос о урегулировании отношений между Ереваном и Баку

ЕРЕВАН, 8 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обсудил со старшим советником госсекретаря США по переговорам на Кавказе, сопредседателем Минской группы ОБСЕ Луисом Боно вопросы региональной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба МИД Армении.

"8 января министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян принял старшего советника госсекретаря США по переговорам на Кавказе, сопредседателя Минской группы ОБСЕ Луиса Боно. В ходе встречи собеседники обсудили вопросы региональной безопасности, включая процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном", - говорится в сообщении.

Ранее Боно встретился с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.