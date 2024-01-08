Армия Израиля сообщила о ликвидации в Сирии члена ХАМАС

В ЦАХАЛ отметили, что Хасан Акаше руководил отрядами радикального движения, запускавшими ракеты в сторону еврейского государства

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила в Сирии члена радикального палестинского движения ХАМАС, который отвечал за запуски ракет в сторону еврейского государства. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"ЦАХАЛ ликвидировал в районе населенного пункта Бейт-Джин в Сирии террориста из ХАМАС Хасана Акаше, одного из главных организаторов ракетных обстрелов Израиля с сирийской территории в последние недели", - говорится в заявлении.

Военные добавили, что "с первых дней войны (после 7 октября 2023 года - прим. ТАСС) Акаше руководил отрядами террористов ХАМАС, запускавшими ракеты в сторону Израиля".

ЦАХАЛ "не допустит терроризма с сирийской территории и возлагает на Сирию ответственность за любую деятельность, источником которой является ее (арабской республики - прим. ТАСС) территория", а также "продолжит действовать против любой угрозы безопасности Государства Израиль", отметили в пресс-службе.