В МИД Ирана назвали слабостью убийство Израилем одного из командиров "Хезболлах"

Канани Чафи отметил, что еврейское государство перешло к "откровенным террористическим операциям"

ДУБАЙ, 8 января. /ТАСС/. Убийство израильскими силовиками командира одного из подразделений ливанской организации "Хезболлах" является проявлением слабости в военном плане. Такое мнение выразил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи.

"Официальный представитель министерства иностранных дел Насер Канани Чафи решительно осудил убийство сионистским режимом мученика Виссама Хасана Тавиля, одного из командиров ливанской "Хезболлах", - указывается в заявлении, размещенном в Telegram-канале иранского МИД. Канани Чафи отметил, что переход Израиля к "откровенным террористическим операциям" свидетельствует об "очевидной слабости и беспомощности этого режима в военном отношении".

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что командир подразделения "Радван" боевого крыла "Хезболлах" погиб в результате израильского удара по Ливану. В свою очередь AFP со ссылкой на представителя службы безопасности отметило, что покойный играл ключевую роль в руководстве военными операциями на юге Ливана, откуда "Хезболлах" наносит удары по Израилю.