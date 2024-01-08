Армия Израиля сообщила о захвате крупного ракетного завода в центре сектора Газа

В ЦАХАЛ отметили, что военнослужащие также взяли под свой контроль штаб-квартиру подразделения ХАМАС "Эль-Бурейдж"

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о взятии под контроль крупнейшего за время боевых действий подземного завода по производству ракет в секторе Газа, где производились снаряды "большой дальности".

"В последние недели военнослужащие действовали в [лагере палестинских беженцев] Эль-Бурейдж в центральной части сектора Газа - густонаселенном гражданском районе, используемом террористами ХАМАС для производства большого количества оружия. ЦАХАЛ взял под свой контроль подземный завод по производству ракет большой дальности, способных достичь северного Израиля [из сектора Газа]. Это крупнейший объект по производству оружия, обнаруженный с начала войны", - говорится в сообщении армейской пресс-службы. Военные добавили, что этот "район соединен подземными туннелями с разветвленной сетью туннелей, которая использовалась для доставки оружия батальонам террористической организации ХАМАС по всему сектору Газа".

Военнослужащие также взяли под свой контроль штаб-квартиру подразделения ХАМАС "Эль-Бурейдж", продолжили в пресс-службе. Солдаты "обнаружили несколько туннельных шахт глубиной около 30 м и на основе точных разведданных выявили опорный пункт террористов, используемый для производства оружия", добавили военные, отметив, что было найдено также "множество других подземных производственных объектов, используемых для производства ракет дальнего действия, взрывчатых веществ и БПЛА". "Кроме того, военнослужащие убили десятки террористов в этом районе", - указали в армейском ведомстве.

В пресс-службе отметили, что с 7 октября 2023 года "ХАМАС без разбора выпустил тысячи ракет из сектора Газа по Израилю, ставя под угрозу жизни мирного населения". Операция существенно повлияла на возможности радикального движения производить и совершенствовать это оружие.