Блинкен считает, что ближневосточные страны хотят нормализации связей с Израилем

Госсекретарь США отметил, что для этого потребуется прекращение конфликта в Газе, а также наличие практического пути к палестинской государственности

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Саудовская Аравия и другие ближневосточные страны заинтересованы в нормализации отношений с Израилем при условии прекращения боевых действий в секторе Газа и наличия плана реализации двухгосударственного решения палестино-израильского конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен журналистам во время ближневосточного турне, трансляцию вел телеканал CNN.

"Что касается интеграции, нормализации, да, мы говорили об этом на каждой остановке [во время поездки], в том числе, конечно, в Саудовской Аравии. И я могу сказать, что здесь есть явная заинтересованность в том, чтобы этого добиваться, явный интерес в регионе к тому, чтобы этого добиваться, - ответил он на вопрос о перспективах нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. - Но это потребует прекращения конфликта в Газе, и это также, очевидно, потребует наличия практического пути к палестинской государственности".