Армения ответила на предложения Азербайджана по мирному договору

Секретарь армянского Совбеза Армен Григорян отметил, что есть договоренность о встрече комиссий по делимитации границы между республиками в конце января

ЕРЕВАН, 8 января. /ТАСС/. Ереван ответил на предложения Баку по мирному договору, в этом процессе есть положительная динамика. Об этом в интервью Общественному ТВ Армении заявил секретарь Совбеза республики Армен Григорян.

"4 января армянская сторона ответила на предложения азербайджанской стороны по мирному договору. Динамика положительная, но есть и определенные вопросы, по которым мы надеемся в ближайшее время зафиксировать прогресс <…>. Надеемся, что в возможно сжатые сроки удастся финализировать мирный договор и заключить его", - сказал Григорян.

Он отметил, что некоторые вопросы были согласованы устно, но в письменном виде они не были отражены. Григорян сообщил, что есть договоренность о встрече комиссий по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном в конце января.