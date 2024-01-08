Боевики за сутки 11 раз обстреляли позиции правительственных войск в Сирии

Контр-адмирал Вадим Кулить отметил, что в результате минометного огня со стороны незаконных вооруженных формирований по позициям правительственных войск республики в районе населенного пункта Басратун провинции Алеппо погиб один сирийский военнослужащий

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. 11 обстрелов позиций сирийских правительственных войск за минувшие сутки зафиксировано в идлибской зоне деэскалации со стороны террористических группировок. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.

"За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано 11 обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (запрещены в РФ - прим. ТАСС): в провинции Алеппо - три обстрела, в провинции Идлиб - пять обстрелов, в провинции Латакия - три обстрела", - сказал Кулить.

По его словам, в результате минометного огня со стороны незаконных вооруженных формирований по позициям правительственных войск республики в районе населенного пункта Басратун провинции Алеппо погиб один сирийский военнослужащий, еще один получил ранения.

Кулить сообщил, что авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии. "В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано пять нарушений парой истребителей F-16, парой штурмовиков А-10 Thunderbolt и многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C коалиции", - сказал он.