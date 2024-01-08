Советник Госдепа прибыл в Армению для подготовки переговоров с Азербайджаном в США

Целью поездки Луис Боно была подготовка к последнему этапу и подписанию мирного договора между Баку и Ереваном

ЕРЕВАН, 8 января. /ТАСС/. Старший советник Госдепартамента США по переговорам в Закавказье, сопредседатель Минской группы ОБСЕ Луис Боно прибыл в Армению, чтобы обеспечить продолжение консультаций в Вашингтоне в трехстороннем формате с участием Азербайджана. Об этом сообщил в интервью Общественному телевидению Армении секретарь Совета безопасности Армен Григорян.

"Цель визита Луиса Боно - обеспечить продолжение переговоров в Вашингтоне в трехстороннем формате, подготовку к последнему этапу и подписанию мирного договора между Баку и Ереваном. Обсуждались и другие вопросы, касающиеся отношений Армении и Азербайджана", - сказал он.