В Британии выразили обеспокоенность несоблюдением стандартов на выборах в Бангладеш

В МИД королевства отметили, что осуждают акты насилия и попытки запугивания, которые имели место как в ходе предвыборной кампании, так и перед ее проведением

ЛОНДОН, 8 января. /ТАСС/. Великобритания считает, что на парламентских выборах в Бангладеш не всегда соблюдались демократические стандарты, что вызывает беспокойство у Лондона. Об этом говорится в заявлении, распространенном МИД Соединенного Королевства.

"Уважение прав человека, верховенство закона и соблюдение надлежащих правовых процедур - ключевые составные части демократического процесса. В период выборов эти стандарты не всегда последовательно соблюдались. Мы обеспокоены тем, что перед днем голосования было арестовано значительное число представителей оппозиционных партий, - сказано в документе. - Мы осуждаем акты насилия и попытки запугивания, которые имели место как в ходе предвыборной кампании, так и перед ее проведением".

В британском МИД также заявили, что не все партии получили возможность участвовать в выборах, из-за чего у участников голосования "не было максимально широкого набора вариантов для волеизъявления".

"Мы призываем все политические партии разрешить имеющиеся между ними противоречия и сообща найти способ идти вперед в интересах народа Бангладеш. Мы продолжим поддерживать этот процесс", - указали в Форин оффисе.

Правящая в Бангладеш партия "Авами лиг" ("Народная лига") обеспечила себе значительный отрыв от соперников и стала победителем на парламентских выборах. Лидер партии, действующий премьер-министр Шейх Хасина четвертый раз подряд и пятый раз в своей политической карьере займет пост главы правительства.