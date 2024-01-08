AFP: Атталь является наиболее вероятным преемником Борн на посту премьера Франции

По данным France-Presse, таким выбором преемника Борн глава государства Эмманюэль Макрон "стремится придать новое дыхание своей второй президентской пятилетке"

ПАРИЖ, 8 января. /ТАСС/. Министр образования Франции Габриэль Атталь является наиболее вероятным преемником Элизабет Борн на посту премьер-министра республики. Об этом сообщает агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

Хотя назначение нового премьера не было объявлено сразу после отставки Борн, "эта миссия будет поручена Атталю согласно источникам в президентском окружении", отмечает AFP.

Как указывает агентство, таким выбором преемника Борн глава государства Эмманюэль Макрон "стремится придать новое дыхание своей второй президентской пятилетке, начало которой было отмечено рядом непопулярных реформ".

Так, споры в обществе вызвала пенсионная реформа, поднявшая пенсионный возраст с 62 до 64 лет. Кроме этого, оппозиция раскритиковала проект нового закона о миграции, предусматривающий, в частности, выплату залога иностранными студентами в качестве гарантии их возвращения на родину после завершения учебы во Франции.

Об Аттале

В случае назначения главой правительства 34-летний Атталь станет самым молодым премьером в истории Франции. Таким образом он сможет отобрать пальму первенства у Лорана Фабиуса, который был утвержден главой кабмина в 1984 году в возрасте 37 лет.

Атталь родился 16 марта 1989 года в парижском пригороде Кламар. Его отец адвокат Ив Атталь родился в еврейской семье из Туниса, а мать - православная христианка Мари де Курисс, работавшая в продюсерской компании, была родом из семьи белых эмигрантов, переселившихся во Францию из Одессы.

У Атталя три сестры. Он получил образование в парижском Институте политических наук. Имеет также диплом правоведа университета Париж II (Пантеон-Ассас).

Политическая карьера

Свою политическую карьеру Атталь начал в рядах Социалистической партии. С момента создания Макроном движения "Республика на марше" он стал его участником и близким соратником главы государства. От президентского движения молодой политик был избран в парламент. В 2020 году по предложению Макрона Атталь стал госсекретарем и официальным представителем правительства, что предопределило его дальнейшую карьеру.

В мае 2022 года он был назначен министром-делегатом, отвечающим за государственные счета в министерстве экономики. В июле 2023 года ему было доверено возглавить одно из ключевых ведомств - министерство образования.

На этих постах Атталь завоевал репутацию компетентного, энергичного и целеустремленного политика. Как указывает телеканал BFMTV, Атталь является самым популярным министром среди нынешнего состава правительства. "Он приводит в порядок все, чем начинает заниматься", - констатировал один из представителей правящей партии.

Политические аналитики прогнозируют, что одной из главных задач нового премьера станет обеспечение успеха правящей партии "Ренессанс" на выборах в Европейский парламент, которые предстоят в июне.