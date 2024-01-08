Министр иностранных дел Киева подчеркнул, что при приостановке поддержки Россия сможет прорвать линию фронта

МАДРИД, 8 января. /ТАСС/. Россия добьется успеха, если страны Запада откажутся от финансирования Украины. Об этом заявил в интервью испанской газете El País украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Если кто-то решит приостановить или отказаться от поддержки сейчас из-за нехватки ресурсов, Россия сможет добиться успеха на поле боя и прорвать линию фронта", - сказал он.

Вооруженные силы Украины с 4 июня предпринимали безуспешные попытки наступления. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, Киев так и не добился значимых результатов. Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, украинские власти неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое.

В декабре 2023 года на саммите Евросоюза лидерам сообщества так и не удалось решить вопрос о выделении Украине 50 млрд евро в соответствии с четырехлетней программой поддержки страны, а Конгресс США по-прежнему не готов одобрить пакет помощи Киеву на $61 млрд.