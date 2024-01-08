Ливан заявил о готовности к переговорам по пограничному урегулированию с Израилем

Премьер-министр республики Наджиб Микати отметил, что в ближайшие дни в Бейрут должен прибыть старший советник Госдепартамента по глобальной энергетической безопасности Эймос Хокстин, который является посредником в улаживании этих разногласий между двумя странами

БЕЙРУТ, 8 января. /ТАСС/. Правительство Ливана работает над дипломатическим урегулированием конфликта на юге страны, реализация которого будет связана с прекращением агрессии против Газы. Об этом заявил премьер-министр республики Наджиб Микати в интервью телеканалу Al-Hurra.

"Мы проинформировали стороны о нашей готовности вступить в переговоры для достижения долгосрочной стабильности на юге Ливана и на северных границах Израиля", - указал Микати.

Он сообщил, что в ближайшие дни в Бейрут должен прибыть старший советник Госдепартамента по глобальной энергетической безопасности Эймос Хокстин, который является посредником в улаживании пограничных разногласий между Ливаном и Израилем. "Мы обсудим с ним все актуальные вопросы", - сказал премьер.

Микати отметил, что в Бейрут были переданы ранее требования израильской стороны об отводе формирований шиитской партии "Хезболлах" за реку Литани, на расстояние 30 км от ливано-израильской границы. "Такие решения могут быть приняты только в рамках всеобъемлющего плана урегулирования, который будет предусматривать освобождение всех пограничных участков, остающихся под израильским контролем, и прекращение нарушений ливанского суверенитета", - подчеркнул он.

Правительство Ливана добивается исправления линии прохождения сухопутной границы в 13 точках. Ливанские власти утверждают, что после эвакуации из Южного Ливана в 2000 году израильская армия передвинула пограничные столбы в этих пунктах. По словам Микати, "на границе должно быть восстановлено положение, которое существовало там после соглашения о перемирии в 1949 году".

4 января эмиссар США Хокстин встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и министром обороны еврейского государства Йоавом Галантом. Он пытается убедить стороны не расширять масштаб конфликта на границе, ограничив обмен ударами радиусом в 7 км. Ранее итогом посреднических усилий Хокстина стало подписание 27 октября 2022 года соглашения о демаркации морской границы между Ливаном и Израилем, что открыло путь к началу освоения нефтегазовых запасов в исключительной экономической зоне.