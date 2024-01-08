Армия Израиля сообщила о нанесении ударов по целям в Ливане в ответ на обстрелы

В пресс-службе ЦАХАЛ отметили, что продолжающаяся террористическая деятельность "Хезболлах" и нападения на еврейское государство нарушают резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ответные удары по объекту шиитского движения "Хезболлах" и ряду районов на территории Ливана, откуда производились обстрелы северной части еврейского государства. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ранее сегодня ЦАХАЛ зафиксировал несколько запусков [ракет и снарядов] из Ливана по разным районам на севере Израиля. Артиллерия ЦАХАЛ нанесла удары по районам, откуда велся огонь. Кроме того, ЦАХАЛ нанес удары по террористическому объекту "Хезболлах" и ряду других районов в Ливане", - говорится в заявлении. Израильские военные также "нанесли удар по террористическому отряду в Ливане при попытке запуска противотанковых ракет в сторону территории Израиля", добавили в пресс-службе.

"Продолжающаяся террористическая деятельность "Хезболлах" и нападения на Израиль нарушают резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН. ЦАХАЛ продолжит защищать израильские границы от любой угрозы", - отметили в армейском ведомстве.