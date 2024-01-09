NBC: США ожидают, что операция Израиля в Газе завершится в ближайшие недели

По информации телеканала, госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Израиль потребует повысить точность при выборе целей, чтобы сократить число жертв среди мирного населения

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают, что боевые действия в зоне палестино-израильского конфликта закончатся в течение нескольких недель. Об этом сообщила в понедельник телекомпания NBC со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По его сведениям, госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Израиль укажет руководству еврейского государства на необходимость завершить военную кампанию как можно скорее. Кроме того, глава внешнеполитического ведомства потребует повысить точность при выборе целей, чтобы сократить число жертв среди мирного населения, указывает NBC.

4 января Блинкен отправился в ближневосточное турне, предусматривающее посещение Израиля, Турции, а также ряда арабских государств. В декабре 2023 года портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что шеф американской дипломатии намерен в конце первой недели января обсудить урегулирование ближневосточного конфликта с официальными лицами на Западном берегу реки Иордан, а также в Израиле, Иордании, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.