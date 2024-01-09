Трюдо обвинил Иран в дестабилизации ситуации в мире через поддержку ХАМАС и "Хезболлах"

Премьер-министр Канады отметил, что Оттава и ее союзники на протяжении многих лет предпринимают различные усилия для привлечения Тегерана к ответственности за его действия

ОТТАВА, 9 января. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обвинил Иран в дестабилизации мира и глобальной безопасности через поддержку шиитского движения "Хезболлах" и палестинского движения ХАМАС. Об этом он заявил, выступая в Торонто на вечере памяти жертв самолета рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ). Его выступление транслировали национальные телеканалы.

"Режим Исламской Республики [Иран] продолжает игнорировать права человека в Иране и дестабилизировать всеобщий мир и глобальную безопасность путем поддержки ХАМАС, "Хезболлах" и других своих прокси по всему миру", - утверждал Трюдо.

Премьер-министр добавил, что Канада и ее союзники на протяжении многих лет предпринимают различные усилия для "привлечения иранского режима к ответственности за его действия".

Рейс PS752 (самолет Boeing 737-800) МАУ потерпел катастрофу вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в Киев 8 января 2020 года. Среди 176 погибших были граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. 11 января того же года иранские военные объявили, что сбили пролетавший рядом с военным объектом Boeing по ошибке, приняв самолет за "вражескую цель". Тегеран передал Киеву проект технического отчета о причинах крушения. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал его попыткой скрыть истинные причины катастрофы.

В июне 2021 года официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили заявил, что Тегеран планирует полностью выплатить компенсации в размере 150 тыс. долларов семьям погибших в катастрофе. До этого Исмаили сообщил, что суд над подозреваемыми в причастности к инциденту с самолетом будет проведен в Иране в ближайшее время. В декабре 2021 года Великобритания, Канада, Украина и Швеция призвали власти Ирана вступить в переговоры о выплате компенсаций за сбитый самолет, пригрозив в противном случае международным разбирательством.