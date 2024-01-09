В армии Израиля заявили о продолжении борьбы с руководством ХАМАС

Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари отметил, что израильские военные ликвидировали в Сирии члена радикального движения, который отвечал за ракетные удары по еврейскому государству

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 января. /ТАСС/. Израильские военные продолжат бороться с лидерами и командирами правящего в секторе Газа радикального палестинского движения ХАМАС. С таким заявлением выступил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

"Мы продолжим противодействовать лидерам ХАМАС", - распространила его высказывания армейская пресс-служба. Хагари отметил, что 8 января израильские военные ликвидировали в Сирии члена ХАМАС, который отвечал за ракетные удары по еврейскому государству.

8 января армейская пресс-служба сообщила, что в тот же день "ЦАХАЛ ликвидировал в районе населенного пункта Бейт-Джин в Сирии террориста из ХАМАС Хасана Акаше", который, по данным военных, являлся "одним из главных организаторов ракетных обстрелов Израиля с сирийской территории в последние недели". В армии добавили, что "с первых дней войны (после 7 октября 2023 года - прим. ТАСС)" Акаше "руководил отрядами террористов ХАМАС, запускавшими ракеты в сторону Израиля".