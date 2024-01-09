В Аргентине хотят ужесточить наказание для грабителей после резонансного убийства

Министр безопасности республики Патрисия Буллрич подчеркнула, что правительство хочет добавить в уголовный кодекс статью, согласно которой ограбления с использованием мотоциклов будут караться строже

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 января. /ТАСС/. Правительство Аргентины собирается ужесточить наказание для грабителей на мотоциклах после убийства уроженца Краснодона Украинской ССР (Луганская Народная Республика РФ) Евгения Сипатова в пригороде Буэнос-Айреса. Об этом сообщила в понедельник министр безопасности страны Патрисия Буллрич.

"Еще одна семья была разрушена руками грабителей на мотоциклах. Мы срочно представим реформу уголовного кодекса", - написала она в X (ранее Twitter). По словам Буллрич, правительство, в частности, хочет добавить в уголовный кодекс пункт, согласно которому ограбления с использованием мотоциклов будут наказываться строже.

Сообщение Буллрич было комментарием к новости об убийстве Сипатова 8 января. Четверо грабителей подъехали к мужчине на двух мотоциклах, когда он сидел с другом у своего дома в городе Ланус. Один из преступников выстрелил в Сипатова, после чего грабители скрылись. По словам родственников жертвы, злоумышленники ничего не забрали. В доме находилась его беременная жена.

По данным телеканал TN, 42-летний Сипатов переехал в Аргентину вместе со своей семьей более 20 лет назад. Он получил гражданство южноамериканской страны.