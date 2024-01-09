Бывшая постпред США при ООН: Байден должен уйти в отставку из-за госпитализации Остина

По словам Никки Хейли, невозможно поверить, что Вашингтон столкнулся с такой ситуацией

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Президента США Джо Байдена следует отправить в отставку из-за того, что он несколько дней оставался в неведении относительно госпитализации главы Пентагона Ллойда Остина. Об этом заявила в понедельник бывшая постпред США при ООН Никки Хейли, претендующая на выдвижение кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах в этом году.

"Я считаю, что уволить надо Байдена, [а не Остина]. Невозможно поверить, что мы столкнулись с такой ситуацией. У нас война в Европе, война на Ближнем Востоке, Северная Корея провела испытания межконтинентальной ракеты, которая способна нанести удар по Соединенным Штатам", - сказала она на встрече с избирателями в штате Айова. Трансляцию мероприятия ведет телекомпания Fox News.

По мнению Хейли, произошедшее указывает на то, что Байден "не контактирует со своим министром обороны на ежедневной основе". Кроме того, политик отметила, что о состоянии Остина наверняка было известно недругам Соединенных Штатов, а президент страны оставался в неведении. "Мне не дает спать ночами мысль о том, что может произойти в промежуток между сегодняшним днем и выборами, потому что Байден делает Америку очень уязвимой, он ставит нас под угрозу", - добавила Хейли.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Байден не планирует отправлять в отставку Остина, однако вашингтонская администрация проведет проверку в связи с тем, что Пентагон не сообщил своевременно о госпитализации своего руководителя. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в свою очередь отметила, что американский лидер "в полной мере доверяет" 70-летнему Остину.

Ранее члены Конгресса США потребовали от Остина пояснить, почему Пентагон не сообщил своевременно общественности и властям о его госпитализации. Газета Politico проинформировала, что Минобороны три дня держало в тайне от Белого дома информацию о месте пребывания министра. Глава Пентагона был госпитализирован 1 января из-за осложнений, вызванных недавней медицинской процедурой.