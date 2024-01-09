СМИ: при обстреле армией Израиля сектора Газа погиб палестинец

Телеканал Al Mayadeen сообщил, что обстрелу подвергся лагерь беженцев Нусейрат

ДУБАЙ, 9 января. /ТАСС/. Один человек погиб, еще несколько получили ранения в результате ударов, которые израильская армия нанесла по жилым домам в центральной части сектора Газа. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

По его данным, обстрелу подвергся лагерь беженцев Нусейрат.

Телеканал сообщил, что также бойцы палестинского сопротивления вступили в бой с израильскими силами в районе лагеря беженцев Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. По его информации, в столкновениях применяются как огнестрельное оружие, так и взрывные устройства.

Катарский телеканал Al Jazeera ранее распространил информацию о гибели 12 палестинцев и десятках раненых в Нусейрате после массированного артиллерийского удара.