Пентагон проверит процесс передачи министром обороны полномочий после госпитализации

В заявлении руководителя аппарата министра обороны Келли Магсамен отмечается, что это позволит установить, были ли об этом вовремя и должным образом оповещены президент, Белый дом, Конгресс и общественность

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Министерство обороны США начало 30-дневную проверку процесса передачи полномочий главы Пентагона Ллойда Остина его заместителю после госпитализации. Об этом говорится в заявлении руководителя аппарата министра обороны Келли Магсамен, опубликованном на сайте ведомства.

Как следует из текста, вечером 1 января Остина поместили в Национальный медицинский центр Уолтера Рида (штат Мэриленд), а 2 января "некоторые его полномочия были переданы заместителю министра обороны" Кэтлин Хикс. Остин вернулся к исполнению обязанностей 5 января.

"В связи с этим я поручаю директору административного управления Дженнифер Уолш при участии главы юридического управления немедленно провести проверку с целью определить факты и обстоятельства во время этого периода, а также дать оценку методам и алгоритмам, с помощью которых заместитель министра обороны была уведомлена о том, что ей необходимо исполнять функции и обязанности министра обороны <...>", - отмечается в заявлении. Как следует из документа, проверка позволит узнать о механизме принятия решения о необходимости передачи полномочий главы Пентагона, а также установить, были ли об этом вовремя и должным образом оповещены президент, Белый дом, Конгресс и общественность.

По итогам 30-дневной проверки должна быть изложена "последовательность событий и уведомлений" с момента госпитализации Остина, а также дана оценка методов определения того, может ли глава Минобороны исполнять свои обязанности, и уведомления об этом. Кроме того, по итогам проверки должны быть представлены рекомендации относительно того, как наладить процесс оповещения президента США и чиновников Минобороны высокого ранга.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что американский лидер Джо Байден не планирует отправлять Остина в отставку, однако вашингтонская администрация проведет проверку в связи с тем, что Пентагон своевременно не уведомил о госпитализации своего руководителя.

В свою очередь члены Конгресса потребовали от Остина объяснить, почему Пентагон не известил общественность и власти о случившемся. Газета Politico проинформировала, что Минобороны три дня держало в тайне от Белого дома сведения о месте пребывания министра. Глава Пентагона был госпитализирован 1 января из-за осложнений, вызванных недавней медицинской процедурой.