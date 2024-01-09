Президент республики одобрил план по рассмотрению Национальной ассамблеей во втором чтении закона, включающего Гайану-Эссекибо в состав страны

КАРАКАС, 9 января. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил исторические права Венесуэлы на спорную территорию с Гайаной и одобрил план по рассмотрению Национальной ассамблеей (парламентом) во втором чтении закона, который включает Гайану-Эссекибо 24-м штатом южноамериканской республики.

"Референдум 3 декабря [2023 года], в проведении которого Национальная ассамблея сыграла важнейшую роль, вызвал великую силу согласия в защиту исторических прав [Венесуэлы] на Гайану-Эссекибо", - заявил Мадуро в понедельник на встрече с руководством и лидерами политических партий, представленных в парламенте Венесуэлы, которую транслировали венесуэльские телеканалы.

"Не ошибитесь в Венесуэле, это я мягко говорю, не ошибитесь с народом, который дал великих освободителей Америки, народ Боливара <…> боевой народ, который свершил историю в Америке, не ошибитесь в нас", - предупредил президент и подчеркнул, что "мы умеем защищать то, что нам принадлежит". Мадуро подверг критике правительство Гайаны, которое действует как правительство "бывшей Британской Гвианы, а сегодня Британской колонии под управлением гринго". В течение 135 лет Гайана оставалась британской колонией и до получения независимости в 1966 году называлась Британской Гвианой.

"Я очень рад, праздную и рукоплещу Национальной ассамблее Венесуэлы, которая включила в свой законодательный план решение об окончательном утверждении закона о Гайане-Эссекибо", - указал Мадуро. 6 декабря минувшего года Национальна ассамблея приняла в первом чтении этот закон, который предусматривает создание 24-го штата Гайана-Эссекибо в составе Венесуэлы.

Спор между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории к западу от реки Эссекибо, получившей название Гайана-Эссекибо, продолжается более 100 лет. Территориальный конфликт обострился в связи с открытием в 2015 году месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы.

14 декабря по итогам переговоров в Кингстауне Венесуэла и Гайана приняли на себя обязательства отказаться от любого применения силы в урегулировании территориального конфликта, подтвердили обязательства сохранить Латинскую Америку зоной мира и не допускать обострения ситуации в спорном регионе Гайаны-Эссекибо.