Президент Приднестровья видит угрозу в вооружении армии Молдавии

Вадим Красносельский заявил, что "все международные игроки и даже западные партнеры Республики Молдова признают, что Приднестровье не несет опасности для этой страны"

КИШИНЕВ, 9 января. /ТАСС/. Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил в интервью ТАСС, что видит угрозу в наращивании поставок вооружения в Молдавию.

"Когда наш сосед, с которым более 30 лет сохраняется неурегулированный конфликт и который в прошлом уже вероломно атаковал наши мирные города, резко бросается вооружаться, естественно, это угроза", - сказал Красносельский.

"Милитаризация Молдовы - это фактор, с которым мы не имеем права не считаться. Ничего не делается просто так, и в данном случае деньги, техника, оружие, радары ПВО тоже идут с определенной целью. С какой? Явно не для защиты. Все международные игроки и даже западные партнеры Республики Молдова признают, что Приднестровье не несет опасности для этой страны", - уточнил президент, отметив, что Кишинев "не дает внятных ответов на эти вопросы".

В 2023 году Молдавия увеличила военный бюджет и закупки вооружений, а также взаимодействие в военной сфере с США, ЕС и НАТО, которые значительно нарастили поставки оружия и военной техники в республику. Границу между Молдавией и Приднестровьем охраняют российские миротворцы, которые были введены в зону приднестровского конфликта согласно подписанному с Молдавией соглашению "О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова" от 21 июля 1992 года.

В Приднестровье также находится Оперативная группа российских войск (ОГРВ) численностью около 1 тыс. солдат и офицеров. В ее задачу входит охрана складов, где хранится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, вывезенных туда после вывода советских войск из европейских стран. Начавшаяся в 2001 году утилизация и вывоз боеприпасов были заблокированы властями Приднестровья в 2004 году после обострения отношений между двумя берегами Днестра. ОГРВ оказывает поддержку миротворцам, которые фактически оказались в блокаде после того, как Украина перекрыла пути их снабжения, пролегающие по ее территории.