Президент Приднестровья заявил, что Молдавия перешла от переговоров к методам давления

Вадим Красносельский обратил внимание на экономическое давление, а также ужесточение санкций за сепаратизм

КИШИНЕВ, 9 января. /ТАСС/. Президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский обвинил Молдавию в отказе от переговоров по урегулированию отношений с Тирасполем и переходе к методам давления.

"Стагнация в переговорном процессе - выбор исключительно Республики Молдова. Никаких иных причин для паузы в диалоге, паралича формата "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от ЕС и США - прим. ТАСС) и отказа от достигнутых договоренностей не существует <…>. Молдова сегодня действует исключительно через инструменты санкций, ограничений и запугивания", - сказал в интервью ТАСС Красносельский, обратив внимание на экономическое давление, а также ужесточение санкций за сепаратизм.

"Именно Кишинев спровоцировал стагнацию формата "пять плюс два", сорвав братиславский раунд в 2019 году, не явившись на переговоры в 2020 году под предлогом пандемии и в 2021 году ввиду увольнения своего политического представителя. Сейчас фиговым листом для дальнейшего саботажа диалога со стороны Республики Молдова является российско-украинский конфликт", - отметил он.

В 2022 году власти Украины закрыли приднестровский участок границы с Молдавией. Это позволило Кишиневу взять под свой контроль товарооборот в этом направлении. Ранее власти Приднестровья возлагали на Молдавию ответственность за дефицит лекарств и блокирование экспорта ряда бюджетообразующих предприятий Приднестровья. А с начала этого года Молдавия начала взимать пошлины с приднестровских импортеров, которые будут подвергаться двойному налогообложению. Кишинев обвинения отрицает, настаивая на соблюдении молдавского законодательства при экспортно-импортных операциях.