В связи с этим, по мнению политолога и главы аналитического центра Яна Бреммера, Украина может брать на себя больше рисков в новом году, включая удары по российской территории

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Украина будет разделена на части и может потерять еще больше территорий в 2024 году. Такое мнение выразил политолог и руководитель аналитического центра Eurasia Group Ян Бреммер в статье для журнала Time.

"Украина будет фактически разделена на части в этом году, Россия сейчас владеет инициативой и материальным преимуществом на поле боя. <...> Если Украина не решит проблему с личным составом, не нарастит производство вооружений и не выстроит реалистичную военную стратегию в ближайшее время, то ее территориальные потери будут постоянными и могут увеличиться", - указал он. В связи с этим, по мнению аналитика, Киев может брать на себя больше рисков в новом году, включая удары по территории России.

Вооруженные силы Украины с 4 июня предпринимали безуспешные попытки наступления. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, Киев так и не добился значимых результатов. Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, украинские власти неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое.

В декабре 2023 года на саммите Евросоюза лидерам сообщества так и не удалось решить вопрос о выделении Украине €50 млрд в соответствии с четырехлетней программой поддержки страны, а Конгресс США по-прежнему не готов одобрить пакет помощи Киеву на $61 млрд.