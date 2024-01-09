СМИ: Израиль допустил возвращение палестинцев на север Газы

По данным портала Axios, такой пункт могут включить в сделку с радикальным палестинским движением ХАМАС в случае прогресса в освобождении заложников

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Израиль может включить возвращение палестинцев на север Газы в сделку с радикальным палестинским движением ХАМАС в случае прогресса в освобождении заложников. Об этом сообщил информационный портал Axios, ссылаясь на свои источники в Израиле.

По его данным, в этой стране полагают, что вопрос возвращения палестинцев является "серьезным рычагом давления в руках Израиля" в ходе переговоров об освобождении заложников ХАМАС. "Мы не позволим палестинцам вернуться в свои дома на севере Газы, если не будет прогресса в освобождении заложников", - приводит портал слова одного из неназванных высокопоставленных израильских чиновников. Со ссылкой на другой источник Axios указывает, что точные условия сделки между Израилем и ХАМАС могут быть обнародованы в течение нескольких недель.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани заявил, что палестинские гражданские лица должны вернуться домой, "когда условия позволят" это сделать. 4 января Блинкен отправился в ближневосточное турне, предусматривающее посещение Израиля, Турции, а также нескольких арабских государств. В декабре 2023 года портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что глава американской дипломатии намерен в конце первой недели января обсудить урегулирование ближневосточного конфликта с официальными лицами на Западном берегу реки Иордан, а также в Израиле, Иордании, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.