Блинкен заявил о готовности Турции и арабских стран работать над восстановлением Газы

По словам госсекретаря США, руководители стран Ближнего Востока "готовы взять на себя необходимые обязательства, принять трудные решения для реализации целей и для продвижения своего видения в регионе"

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Власти четырех арабских стран и Турции заверили США, что готовы сотрудничать и участвовать в планировании восстановления сектора Газа и управления анклавом после завершения конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, который совершает турне по странам Ближнего Востока.

Блинкен, как передает агентство Associated Press, сказал журналистам, что Саудовская Аравия, Иордания, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Турция рассмотрят возможность участия в планировании будущего для Газы. "[Лидеры стран] согласились сотрудничать и координировать наши усилия, чтобы помочь Газе стабилизироваться и восстановиться, наметить политический путь для палестинцев и работать в направлении долгосрочного мира, безопасности и стабильности в регионе в целом", - сказал Блинкен.

По его словам, руководители стран региона "готовы взять на себя необходимые обязательства, принять трудные решения для реализации целей и для продвижения своего видения в регионе". "Везде, где я был, я встречался с лидерами, которые решительно настроены на предотвращение распространения конфликта, с которым мы сталкиваемся, и делают все возможное для сдерживания эскалации и предотвращения расширения этого конфликта", - добавил госсекретарь США.

Блинкен не сказал, какую роль могут играть страны региона в будущем Газы. Между тем, как считает агентство, для реализации любого из вариантов пригодится финансовая помощь богатых государств - ОАЭ и Саудовской Аравии. Блинкен намерен рассказать об обязательствах государств региона 9 и 10 января премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и президенту Палестины Махмуду Аббасу. Затем шеф американской дипломатии планирует обсудить восстановление Газы и позицию арабских стран и Турции с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

4 января Блинкен отправился в ближневосточное турне, предусматривающее посещение Израиля, Турции, а также арабских государств. В декабре 2023 года портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что шеф американской дипломатии намерен в конце первой недели января обсудить урегулирование ближневосточного конфликта с официальными лицами на Западном берегу реки Иордан, а также в Израиле, Иордании, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.