Китай обвинил США в распространении ложной информации о шпионской деятельности КНР

Официальный представитель МИД страны Мао Нин отметила, что Пекин "примет необходимые меры, чтобы защитить государственную безопасность"

ПЕКИН, 9 января. /ТАСС/. Американские власти распространяют недостоверную информацию о шпионской деятельности КНР. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

"С одной стороны, США регулярно распространяют ложную информацию о так называемых китайских шпионах. С другой - Соединенные Штаты, не таясь, осуществляют масштабную шпионскую деятельность в отношении КНР", - сообщила она на брифинге, комментируя новость о вынесении приговора военнослужащему США за якобы имевшую место передачу секретных данных Китаю.

Китайский дипломат уточнила, что Пекин "примет необходимые меры, чтобы защитить государственную безопасность".

Как сообщило ранее Министерство юстиции США, служащий военно-морских сил страны Вэньхэн Чжао приговорен к 27 месяцам заключения за передачу секретных данных представителю спецслужб КНР. Утверждается, что он предоставлял информацию об оперативных приказах командования, крупномасштабных маневрах в Тихом океане, работе радиолокационной системы, расположенной на японском острове Окинава. По данным американского ведомства, с августа 2021 года по май 2023 года этот военнослужащий получил взятку на сумму не менее $14,8 тыс. Приговоренный признался в передаче секретной информации в октябре 2023 года.