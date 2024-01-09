СМИ: Зеленский может принять участие в экономическом форуме в Давосе

По данным газеты Tages-Anzeiger, альтернативой визиту может стать участие президента Украины в форуме по видеосвязи

ЖЕНЕВА, 9 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский может принять участие во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет в Давосе с 15 по 19 января. Об этом в понедельник сообщила газета Tages-Anzeiger.

По данным издания, украинский лидер может также посетить Берн. Власти Швейцарии обсуждают предстоящий визит с середины декабря, однако уверенности в том, что он состоится, пока нет. Как отмечает газета, все будет зависеть от ситуации на Украине. Альтернативой визиту может стать участие Зеленского в форуме по видеосвязи.

В декабре руководитель службы коммуникаций Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Никола Бидо сообщил, что встреча советников по национальной безопасности, посвященная украинской "формуле мира", пройдет 14 января в Давосе. Она будет организована совместно Швейцарией и Украиной.