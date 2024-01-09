СМИ: в Нигерии террористы захватили в заложники 30 человек

Это первый подобный случай за последние несколько месяцев, сообщила газета Daily Trust

ХАРАРЕ, 9 января. /ТАСС/. Террористы захватили в заложники 30 человек, которые передвигались на автомобилях по автомагистрали Кадуна - Абуджа в Нигерии. Об этом сообщила газета Daily Trust со ссылкой на местные власти и свидетелей произошедшего в районе населенного пункта Догон-Фили (северный штат Кадуна).

Это первый подобный случай за последние несколько месяцев. 1 марта 2023 года на трассе были похищены 23 туриста.

Со ссылкой на сенатора Шеху Сани газета отмечает, что террористы перекрыли дорогу и высаживали проезжавших из машин, уводили их с собой.

Последнее время террористы активизировались на севере Нигерии. Они совершают нападения на населенные пункты, грабят магазины и захватывают заложников.