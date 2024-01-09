В Китае заявили, что не принимают ничью сторону в украинском конфликте

Министр иностранных дел КНР Ван И отметил, что Пекин выступает за разрешение кризиса путем переговоров

ПЕКИН, 9 января. /ТАСС/. Китай не принимает чью-либо сторону в конфликте на Украине, неизменно выступает за разрешение кризиса путем переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, выступая в правительственной резиденции Дяоюйтай в Пекине.

"Содействуя возобновлению мирных переговоров и восстановлению мира, мы активно готовимся не принимать чью-либо сторону [в украинском конфликте] и бороться за [урегулирование ситуации] только путем мирных переговоров", - отметил глава МИД КНР в своем заявлении по итогам 2023 года.

Ван И подчеркнул, что с начала конфликта на Украине КНР последовательно прикладывала усилия для его политического урегулирования, в том числе и на различных международных площадках, включая ООН. При этом, как заявил дипломат, китайская сторона никогда не использовала текущий кризис для извлечения выгоды.