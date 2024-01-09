WSJ: ошибки Франции в странах Сахеля спровоцировали военные перевороты в регионе

По данным газеты, власти государств региона обвиняли Францию в подготовке террористов

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Ошибки при взаимодействии французских военных с вооруженными силами стран Сахеля на западе Африки в рамках совместных антитеррористических операций спровоцировали военные перевороты в государствах региона. Об этом написала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на экспертов.

По мнению аналитиков, самой крупной ошибкой Франции стало продолжение непопулярной антитеррористической операции "Бархан" в странах Сахеля. "У государств, [на территории которых] велась [операция] "Бархан", отсутствовала политическая воля для того, чтобы зайти на территории, на которых были уничтожены террористы", - цитирует издание бывшего советника специального представителя Франции в регионе Сахеля Марка Мемье. Как отмечает исследователь Высшей нормальной школы Флоренции Делина Гоксхо, вооруженные силы стран Сахеля жаловались в том числе на отсутствие доступа к французским разведданным.

Власти государств региона также обвиняли Францию в подготовке террористов, сообщает газета. В частности, с такими заявлениями выступил премьер-министр переходного периода Мали Чогель Кокалла Маига. Париж безуспешно боролся с распространением подобной информации в местных СМИ и социальных сетях.

Как считает издание, президент Франции Эмманюэль Макрон также совершил грубые ошибки в общении с лидерами африканских стран, что только послужило росту недовольства Парижем на континенте. Макрон среди прочего обвинил правительства стран Сахеля в поддержке высоких показателей рождаемости, что стало поводом для возмущения "расистскими" взглядами французского лидера, констатирует WSJ. В то же время президент Франции, несмотря на свои заявления о дистанцировании от "запятнавших свою репутацию" глав африканских государств, продолжал их поддерживать в связи с проведением операции "Бархан". Недовольство военных и населения стран Сахеля своим руководством, которое поддерживала Франция, стало одной из причин военных переворотов в регионе, подчеркивает The Wall Street Journal.