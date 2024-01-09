Польша получила первую в 2024 году партию танков Abrams

Польское агентство вооружений сообщило, что 29 танков M1A1 Abrams были доставлены в порт Свиноуйсьце

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. В Польшу из США прибыла первая в 2024 году партия танков Abrams, сообщило польское агентство вооружений.

По его данным, 6 января 29 танков M1A1 Abrams были доставлены в польский порт Свиноуйсьце. Эта партия стала третьей в рамках контракта о поставке 116 танков, который был заключен Министерством обороны Польши с американской стороной в январе 2023 года. Стоимость контракта составила не менее $1,4 млрд. Поставки вооружений в рамках этих договоренностей продолжатся до конца 2024 года.

В 2022 году Польша подписала соглашение с США о поставке 250 модернизированных танков M1A2 Abrams в 2025-2026 годах. Позднее в Варшаве сообщили, что достигли договоренности с Вашингтоном о поставке еще 116 танков M1A1, бывших в эксплуатации. Польские экипажи уже проходили обучение на подобных американских боевых машинах на территории страны в 2022 году.