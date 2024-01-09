9 января, 09:25

В Минобороны Украины выявили нарушения на 10 млрд гривен

AP Photo/ Efrem Lukatsky
© AP Photo/ Efrem Lukatsky

Глава ведомства Рустем Умеров не уточнил, в чем именно заключаются эти нарушения

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Внутренний аудит министерства обороны Украины выявил нарушения на сумму более 10 млрд гривен ($263 млн). Об этом сообщил глава ведомства Рустем Умеров в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Читайте также
Эксперт считает, что Минобороны Украины не в состоянии обеспечить армию всем необходимымМинобороны Украины впервые произвело массовую закупку женской военной формыМинобороны Украины завершило работу над электронным реестром военнообязанных

"За последние четыре месяца были выявлены ранее совершенные нарушения на сумму более 10 млрд гривен ($263 млн - прим. ТАСС)", - отметил он.

Умеров не уточнил, в чем именно заключаются эти нарушения.

В 2023 году после публикаций в прессе разгорелись коррупционные скандалы вокруг закупок Минобороны Украины. Согласно документам, приведенным украинскими СМИ, военное ведомство закупало продукты для военнослужащих по ценам в два-три раза выше, чем в киевских супермаркетах. После этого постов лишились замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, замдиректора департамента госзакупок Минобороны Богдан Хмельницкий. Им были предъявлены обвинения в растрате и хищениях. В августе Минобороны вновь оказалось в центре нового скандала с закупками зимних курток, которые не соответствовали заявленным параметрам. В начале сентября на фоне многочисленных коррупционных скандалов в министерстве обороны был отправлен в отставку глава ведомства Алексей Резников, на его место пришел Умеров. 

Теги:
УкраинаУмеров, Рустем Энверович