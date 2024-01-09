В Минобороны Украины выявили нарушения на 10 млрд гривен

Глава ведомства Рустем Умеров не уточнил, в чем именно заключаются эти нарушения

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Внутренний аудит министерства обороны Украины выявил нарушения на сумму более 10 млрд гривен ($263 млн). Об этом сообщил глава ведомства Рустем Умеров в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"За последние четыре месяца были выявлены ранее совершенные нарушения на сумму более 10 млрд гривен ($263 млн - прим. ТАСС)", - отметил он.

Умеров не уточнил, в чем именно заключаются эти нарушения.

В 2023 году после публикаций в прессе разгорелись коррупционные скандалы вокруг закупок Минобороны Украины. Согласно документам, приведенным украинскими СМИ, военное ведомство закупало продукты для военнослужащих по ценам в два-три раза выше, чем в киевских супермаркетах. После этого постов лишились замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, замдиректора департамента госзакупок Минобороны Богдан Хмельницкий. Им были предъявлены обвинения в растрате и хищениях. В августе Минобороны вновь оказалось в центре нового скандала с закупками зимних курток, которые не соответствовали заявленным параметрам. В начале сентября на фоне многочисленных коррупционных скандалов в министерстве обороны был отправлен в отставку глава ведомства Алексей Резников, на его место пришел Умеров.