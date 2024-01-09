СМИ: назначение нового премьера Франции затянулось из-за отсутствия компромисса

По данным LCI, процесс назначения переносят в связи с "колебаниями видных деятелей правящего лагеря"

ПАРИЖ, 9 января. /ТАСС/. Процесс назначения нового премьер-министра Франции затянулся из-за колебаний части президентского окружения, которое не готово к компромиссу по кандидатуре преемника Элизабет Борн. Об этом сообщил телеканал LCI.

По данным репортеров телеканала, назначение ожидалось в соответствии с политическими традициями еще вечером 8 января, сразу после отставки Борн с поста главы кабмина. Однако затем без объяснения причин оно было перенесено на "утро вторника".

Наиболее вероятным кандидатом, по информации LCI, остается 34-летний министр образования Габриэль Атталь, но президентское распоряжение о его назначении пока не подписано.

Телеканал объяснил это "колебаниями видных деятелей правящего лагеря". По его данным, возражения высказали генеральный секретарь президентской администрации Алексис Коллер, влиятельный политический союзник президента Эмманюэля Макрона Франсуа Байру, возглавляющий центристское движение MoDem, и лидер партии "Горизонты" Эдуард Филипп, который руководил правительством в первые годы президентства Макрона.

Наиболее вероятный кандидат

Молодость Атталя импонирует французам, которые признали его самым популярным министром правительства. Вместе с тем именно это обстоятельство вызывает возражения у президентского окружения, считающего премьера недостаточно опытным для сложных политических баталий.

Еще одним камнем преткновения являются политические перспективы Атталя в качестве потенциального кандидата на пост президента на выборах в 2027 году. Его приход на позицию премьера может нарушить планы других претендентов на Елисейский дворец, в том числе самих соратников Макрона. Действующая французская конституция запрещает Макрону баллотироваться на третий срок.

Между тем технические приготовления к назначению нового премьера продолжаются. В частности, камеры телеканала BFMTV зафиксировали, как на территорию министерства образования, которое возглавляет Атталь, въехал большой автофургон фирмы по перевозке вещей с примечательным слоганом "Переезд без стресса".

В Матиньонский дворец, резиденцию премьера, прибыл караул республиканских гвардейцев, строй которых должен обойти вместе с Борн ее преемник.

Политическая карьера Габриэля Атталя

В случае назначения главой правительства 34-летний Атталь станет самым молодым премьером в истории Франции. Таким образом, он сможет отобрать пальму первенства у Лорана Фабиуса, который был утвержден главой кабмина в 1984 году в возрасте 37 лет.

Свою политическую карьеру Атталь начал в рядах Социалистической партии. С момента создания Макроном движения "Республика на марше" он стал его участником и близким соратником главы государства. От президентского движения молодой политик был избран в парламент. В 2020 году по предложению Макрона Атталь стал госсекретарем и официальным представителем правительства, что предопределило его дальнейшую карьеру.

В мае 2022 года он был назначен министром-делегатом, отвечающим за государственные счета в министерстве экономики. В июле 2023 года ему было доверено возглавить одно из ключевых ведомств - министерство образования.

На этих постах Атталь завоевал репутацию компетентного, энергичного и целеустремленного политика. "Он приводит в порядок все, чем начинает заниматься", - утверждает один из представителей президентской партии "Ренессанс".

Политические аналитики прогнозируют, что одной из главных задач нового премьера станет обеспечение успеха правящей партии на выборах в Европейский парламент, которые предстоят в июне.