Президент Израиля назвал "ужасающим и нелепым" иск ЮАР по Газе

"С гордостью представим нашу позицию по применению самообороны в соответствии с нашим неотъемлемым правом", добавил Ицхак Герцог

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 января. /ТАСС/. Президент Израиля Ицхак Герцог охарактеризовал как "ужасающий и нелепый" поданный в Международный суд ООН в Гааге иск ЮАР с обвинениями в адрес еврейского государства в возможном нарушении им Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него в секторе Газа. Соответствующее заявление глава государства сделал во время встречи в Тель-Авиве с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"В четверг (11 января - прим. ТАСС) в Международном суде в Гааге начнется разбирательство по иску ЮАР к Израилю за предполагаемый геноцид. Нет ничего более ужасающего и нелепого, чем это утверждение", - приводятся высказывания Герцога в сообщении его канцелярии. "Несмотря на лицемерие ЮАР, мы (Израиль - прим. ТАСС) в Международном суде с гордостью представим нашу позицию по применению самообороны в соответствии с нашим неотъемлемым правом", - добавил глава еврейского государства.

ЮАР 29 декабря обратилась в Международный суд ООН в связи с действиями Израиля в секторе Газа и возможным нарушением им Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. В иске суду предлагается в срочном порядке объявить, что Израиль, нарушая свои обязательства по Конвенции о геноциде, должен немедленно прекратить все действия, нарушающие этот документ и вытекающие из него обязательства.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.