Эксперт назвал ошибкой блокирование США резолюции ООН о прекращении огня в Газе

Политолог Фрэнсис Фукуяма считает, что у палестино-израильского конфликта вряд ли есть военное решение

БЕРЛИН, 9 января. /ТАСС/. Американский политолог Фрэнсис Фукуяма считает, что Вашингтон допустил ошибку, наложив в очередной раз вето на проект резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа.

"Нам нужно прекращение огня, - заявил он в интервью газете Der Tagesspiegel. - Я считаю ошибкой, что США наложили вето на последнюю резолюцию [СБ ООН] с призывом прекратить огонь. Я не думаю, что у этого [палестино-израильского] конфликта есть военное решение".

Эксперт отметил, что сомневается в наличии у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху плана действий в палестинском анклаве. "Я не верю, что кто-то может сформулировать долгосрочную стратегию, которая принесет мир в этот регион", - добавил он, напомнив, что Израиль уже выводил войска из сектора Газа в 2008 году и передавал его под самоуправление. По оценкам Фукуямы, такое решение "не сработало". "Не получится и в том случае, если Израиль будет управлять этим районом", - заявил он.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя указывал, что США, помимо Израиля, остаются единственной страной, которая противопоставляет себя мировому сообществу, убежденному в необходимости прекращения боевых действий в секторе Газа. Глава российского диппредставительства пояснил, что "подобная линия Вашингтона вытекает из его однобокой и эгоистичной позиции, нацеленной на узурпацию процесса ближневосточного урегулирования и покрывательство любых действий своего регионального союзника - Израиля".

Фукуяма - профессор политологии в Стэнфордском университете. Он получил известность после выхода в 1992 году книги "Конец истории и последний человек". В ней Фукуяма на фоне завершения холодной войны провозгласил неизбежность распространения либеральной демократий западного образца по всему миру, что, по оценкам политолога, должно способствовать прекращению каких-либо идеологических столкновений и противостояний политических систем.