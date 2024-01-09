В двух областях на юге Украины объявляли воздушную тревогу

Сигналы об угрозе с воздуха звучали в Николаевской и Одесской областях

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в двух регионах на юге Украины, следует из данных официального ресурса по оповещению населения.

Сигналы об угрозе с воздуха звучали в Николаевской и Одесской областях. В красной зоне также находились подконтрольные Киеву районы Херсонской области. Предупреждение об угрозе с воздуха действовало в этих регионах чуть менее 25 минут.

В течение этого времени сообщений о происшествиях не поступало.

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