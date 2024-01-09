СМИ: в Одессе военкомы начали проводить рейды в общественном транспорте

По данным издания "Страна", 9 января сотрудники военкомата остановили трамвай, вывели из него всех мужчин и погрузили в автобус

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Сотрудники военкоматов начали проводить рейды по поиску военнообязанных в общественном транспорте Одессы. Об этом сообщает украинское издание "Страна".

По его данным, во вторник сотрудники военкомата остановили трамвай, вывели из него всех мужчин и погрузили в автобус, в понедельник военкомы аналогичным образом провели "проверку" троллейбуса.

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в феврале 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась. Действия представителей территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) нередко становились причиной скандалов, а практически поголовная коррупция в ТЦК вынудила президента страны Владимира Зеленского сменить всех областных военкомов и устроить массовую проверку. Несмотря на это, в соцсетях регулярно появляются видео, на которых военкомы пытаются с применением силы вручать повестки на улицах, в общественном транспорте или в спортзалах, а многие мужчины, по данным СМИ, буквально месяцами не выходят из дома.

В декабре прошлого года Зеленский заявил, что военное командование потребовало призвать в армию еще 500 тыс. человек. В этих условиях в Верховную раду был внесен законопроект о мобилизации, который предлагает ужесточить меры в отношении тех, кто не является по повестке в военкомат, и существенно сократить число категорий лиц, имеющих право на отсрочку, допуская призыв инвалидов третьей группы. После появления в прессе этого законопроекта на пунктах пропуска на границе со странами ЕС выстроились очереди из желающих покинуть Украину, а в соцсетях появилась информация, что инвалидам третьей группы, многодетным отцам и некоторым категориям водителей запрещают выезд.