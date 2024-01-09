В Нью-Дели пройдет сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО

Она будет проходить с 21 по 31 июля 2024 года

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 января. /ТАСС/. Индия будет председательствовать на 46-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая пройдет в Нью-Дели с 21 по 31 июля. Об этом сообщил постоянный представитель Индии при ЮНЕСКО Вишал Шарма.

"Индия на правах председателя примет Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО впервые в истории, - написал он в X (ранее Twitter). - Объявлены даты и место проведения 46-й сессии: с 21 по 31 июля 2024 года в Нью-Дели".

Комитет всемирного наследия является профильным комитетом ЮНЕСКО, отвечающим за осуществление Конвенции об охране культурного и природного наследия 1972 года. Он обладает исключительным правом на включение объектов в список Всемирного наследия и исключение из него, а также принимает решения об использовании средств Фонда всемирного наследия и выделяет финансовую помощь по запросам государств - участников Конвенции.

Ежегодно комитет собирается на очередные сессии, в ходе которых принимает решение по новым кандидатурам на включение в Список всемирного наследия. Последняя встреча состоялась в 2023 году в Эр-Рияде.