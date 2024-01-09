На Украине на 30% выросло число доносов на нарушителей закона о госязыке

По данным офиса языкового омбудсмена страны, число обращений граждан в 2023 году составило 3 692 сообщения

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Офис языкового омбудсмена Украины сообщил о значительном росте в 2023 году числа доносов на нарушения закона о госязыке.

"В 2023 году в адрес уполномоченного [по защите государственного языка] поступило на 30% больше обращений граждан (3 692) о нарушении закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", чем в 2022 году (2 846)", - говорится в сообщении на странице офиса в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

При этом офис информирует о том, что уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь наложил штраф 3,4 тыс. гривен ($89) на таксиста в Киеве, который общался с клиентом на русском языке. Кроме того, жителям страны напомнили о существовании "детального алгоритма действий в случае нарушения права на получение информации или услуг на государственном языке", в очередной раз призвав в этих ситуациях обращаться с жалобами на сайт уполномоченного.

Запрет русского языка на Украине

На Украине действует принятый в 2019 году закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ обязывает граждан страны использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни, включая госуправление, медицину, науку, образование и СМИ. Неисполнение норм закона влечет за собой штраф. С 2022 года Украину охватила кампания по тотальной дерусификации. Власти на местах вводят полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни и изучение его в школах и вузах. В ноябре языковой омбудсмен Тарас Кремень заявил, что школьники во время перемен обязаны общаться только на украинском.

Широкую огласку получили история с молодым одесситом, исполнявшим на улице песни Виктора Цоя, увольнение охранника магазина, сказавшего, что "Киев - русскоязычный город", увольнение нескольких преподавателей вузов.

Время от времени в стране раздаются голоса, напоминающие о том, что запрет русского языка является нарушением конституции. Однако секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в ответ на отказ одного из депутатов перейти в эфире на украинский язык назвал говорящих на русском языке "недобитками" и заявил, что им не место в стране.

По данным украинских источников, пятая часть дошкольников совсем не понимают украинский язык, а активно пользуются им только 15%. Как свидетельствует опрос, проведенный в сентябре по заказу консультативной миссии Европейского союза, 45% украинцев считают, что в стране существует языковая дискриминация.

По данным последней переписи, проведенной в 2001 году, русский язык назвали родным 14,273 млн граждан Украины, или 29,6% населения страны. Из них этнические русские составляли 56%.