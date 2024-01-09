Армия Израиля сообщила о задержании 13 подозреваемых в терроризме на Западном берегу

О ранениях среди военнослужащих в ходе ночных рейдов информации не поступало, отметили в армейском ведомстве

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 января. /ТАСС/. Израильские силовики задержали в ходе ночных рейдов на Западном берегу реки Иордан 13 разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности лиц. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), пограничной полиции и Службы общей безопасности за ночь задержали 13 разыскиваемых подозреваемых по всей Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега Иордана - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении. "В ходе операций в [городах] Тулькарме и Наблусе была уничтожена готовая к использованию взрывчатка", - добавили в пресс-службе, отметив, что во время рейда беспилотник ЦАХАЛ "атаковал отряд террористов, которые обстреливали военнослужащих". О ранениях среди военнослужащих в ходе ночных рейдов на Западном берегу информации не поступало, отметили в армейском ведомстве.

По данным пресс-службы, за время проведения военной операции в секторе Газа, начавшейся в ответ на нападение радикалов ХАМАС на израильскую территорию 7 октября 2023 года, на Западном берегу были задержаны 2 600 объявленных в розыск лиц. Примерно 1 300 из них подозреваются в связях с правящим в Газе палестинским движением ХАМАС.