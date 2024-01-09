СМИ: экс-премьер Франции вернется к исполнению обязанностей депутата от Кальвадоса

Элизабет Борн была избрана в состав Национального собрания в 2022 году

ПАРИЖ, 9 января. /ТАСС/. Элизабет Борн после отставки с поста премьер-министра Франции вернется к исполнению обязанностей депутата Национального собрания (нижней палаты парламента), в состав которого она была избрана в 2022 году от департамента Кальвадос. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Борн возглавляла правительство с мая 2022 года. 8 января она попросила президента Франции Эмманюэля Макрона освободить ее от обязанностей главы правительства. Эта просьба была удовлетворена в тот же день.

Ее преемником стал 34-летний Габриэль Атталь, который до этого занимал должность министра образования. Атталь стал самым молодым премьером в истории Франции. Он отобрал эту пальму первенства у Лорана Фабиуса, который был назначен на этот пост в 1984 году в возрасте 37 лет.