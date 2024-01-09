Южная Корея выразила обеспокоенность передачей оружия производства КНДР боевикам ХАМАС

Официальный представитель МИД Республики Корея Лим Су Сок отметил, что торговля оружием с Северной Кореей нарушает несколько резолюций Совета Безопасности ООН

СЕУЛ, 9 января. /ТАСС/. Правительство Республики Корея испытывает серьезную обеспокоенность из-за передачи за рубеж оружия производства КНДР, поскольку это запрещено резолюциями Совета Безопасности ООН. Об этом заявил официальный представитель МИД Республики Корея Лим Су Сок.

"Правительство серьезно обеспокоено передачей оружия производства Северной Кореи за рубеж. Торговля оружием с Северной Кореей нарушает несколько резолюций Совета Безопасности ООН, представляет собой серьезную угрозу международному миру и безопасности, включая Корейский полуостров", - сказал Лим Су Сок. Ему задали вопрос о заявлении южнокорейской разведки, которая согласилась с недавней оценкой американского СМИ, что боевики ХАМАС использовали гранатомет производства КНДР при нападении на Израиль.

"Наше правительство в сотрудничестве с США, Японией и дружественными странами продолжит прикладывать усилия, чтобы все члены ООН соблюдали резолюции СБ ООН. Мы будем активно обозначать нашу позицию при подходящем случае, включая заседания СБ ООН", - добавил дипломат.

Помимо этого, в середине октября американское радио Radio Free Asia со ссылкой на видео выступило с утверждением, что боевики ХАМАС могли использовать гранатометы F-7 производства КНДР. 1 ноября постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон заявил, что это слухи, распространяемые подконтрольными властям США СМИ в рамках кампании по дискредитации Пхеньяна.

1 ноября Национальная разведывательная служба Республики Корея заявила, что лидер КНДР Ким Чен Ын, возможно, распорядился подготовить предложения по оказанию всесторонней помощи Палестине.