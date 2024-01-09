Президент Грузии считает Россию единственным врагом

Саломе Зурабишвили заявила, что сейчас нет никаких признаков того, чтобы у РФ "было намерение или желание установить равноправные отношения со своими соседями"

ТБИЛИСИ, 9 января. /ТАСС/. Грузинский президент Саломе Зурабишвили считает, что у Грузии один враг - Россия. Такое мнение она выразила в интервью грузинской службе радиостанции "Радио Свобода" (признана в РФ СМИ-иноагентом).

"[У Грузии] один враг", - согласилась Зурабишвили, когда журналист провел аналогию между отношением грузин к России в середине XX века и сейчас. Это было сказано в контексте рассказа президента о ее отце Леване, который, находясь в эмиграции во Франции, руководил грузинской диаспорой, внутри которой, по словам Зурабишвили, были разногласия, но было и понимание общего врага.

"Возможно, этого кто-то не понимает, или кто-то не хочет понять, а кого-то устраивает так, чтобы не понимать. Но то, что он есть (враг в лице России - прим. ТАСС), это факт, который он сам не скрывает, и этот факт виден во всем", - добавила Зурабишвили, говоря о том, что в Грузии не все воспринимают Россию как врага.

По утверждению Зурабишвили, "сегодня нет никаких признаков того, чтобы у России было намерение или желание установить равноправные отношения со своими соседями".

В свою очередь президент РФ Владимир Путин в октябре 2023 года заявлял, что российско-грузинские отношения сейчас ровные, отметив, что "у них тоже большой интерес к сотрудничеству с соседями".

10 мая 2023 года Путин подписал указы об отмене запрета для российских авиакомпаний на полеты в Грузию и об отмене виз для грузинских граждан. Решение российской стороны вызвало острую реакцию со стороны президента Грузии и оппозиции. Зурабишвили назвала решение РФ "очередной провокацией". Однако в правительстве и правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" возможность прямых рейсов и отмена виз для грузин были восприняты позитивно. Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что приветствует решение руководства России.