В Израиле заявили, что солдаты застрелили пытавшегося напасть на них с ножом палестинца

Это произошло близ города Рамалла, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 января. /ТАСС/. Израильские военные застрелили палестинца, который попытался напасть на них с ножом близ города Рамалла - административного центра Западного берега реки Иордан. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад была осуществлена попытка нападения на военнослужащих с использованием холодного оружия, когда они осуществляли плановую проверку близ города Рамалла. Военнослужащие застрелили террориста", - говорится в сообщении.

"Потерь с израильской стороны нет", - добавили в пресс-службе.