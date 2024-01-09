Эксперт: РФ могла бы помочь урегулировать конфликт между Сомали и Эфиопией

Главный аналитик исследовательского центра "Сахан" Рашид Абди считает, что африканские страны вряд ли смогут решить свои проблемы без поддержки внешних игроков

НАЙРОБИ, 9 января. /Корр. ТАСС Дарья Лабутина/. Россия могла бы стать посредником в конфликте между Эфиопией и Сомали из-за спорного меморандума с непризнанным Сомалилендом, поскольку у РФ исторически тесные связи с обеими странами. Такую точку зрения в беседе с ТАСС выразил главный аналитик исследовательского центра "Сахан" Рашид Абди.

"Ситуация накаляется, Сомали очень злится на Эфиопию, президент продолжает выражать недовольство их политикой, а весьма сдержанная реакция традиционных партнеров - США и ЕС - подталкивает Сомали искать новые партнерства, а именно с Россией, Китаем и странами Персидского залива", - отметил эксперт. По его словам, визитом в Эритрею, которая является союзником РФ и Китая и оппонентом Эфиопии, президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд хочет послать сигнал Аддис-Абебе, а также Западу о том, что он в ближайшее время может развернуть внешнюю политику в другую сторону.

"Реакция от Запада была не такой жесткой, как он рассчитывал. Ему кажется, что Запад поддерживает Эфиопию в ее посягательствах на суверенитет Сомали. Поэтому теперь Могадишо будет разворачиваться в сторону России, Китая, а также Турции и Египта, поддержавших его в данном конфликте. При этом Запад по-прежнему имеет большое влияние в Сомали, он финансирует борьбу с терроризмом, так что отход не будет быстрым. Но я считаю, что это сигнал, что политический класс Сомали чувствует предательство со стороны Запада", - заявил аналитик.

Перспективный посредник

Абди считает, что Россия в целом могла бы воспользоваться своими хорошими связями с Эфиопией и Сомали, чтобы попытаться их примирить. "Россия ближе к Эфиопии, чем любая другая страна в мире. Так что Россия могла бы помочь выработать решение в этом конфликте", - пояснил эксперт. Кроме того, по его мнению, стратегический интерес для Москвы может представлять Сомалиленд, "которому СССР помогал строить портовую инфраструктуру и аэродром".

Однако Абди отметил, что африканские страны вряд ли смогут решить свои проблемы без поддержки внешних игроков, и здесь у России есть шанс выступить в качестве посредника. "Недавно РФ направила гуманитарную поставку 25 тыс. тонн зерна в Сомали, также списала внешний долг. Все это приведет к сближению двух стран", - резюмировал он.

Ранее премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент самопровозглашенной Республики Сомалиленд Муса Бихи Абди заключили меморандум о взаимопонимании для обеспечения доступа к морским портам. Власти Сомали заявили, что намерены оспорить этот меморандум, который, с их точки зрения, нарушает суверенитет страны. В документе указано, что Сомалиленд, расположенный к северо-западу от Сомали, предоставит 20 км морского пространства в обмен на признание независимости со стороны Эфиопии, что рассматривается властями Сомали как нарушение суверенитета.