Брюно Тертре заявил, что украинское контрнаступление на Западе воспринимают "как провал"

ПАРИЖ, 9 января. /ТАСС/. Военные силы (ВС) России могут прорвать оборону ВСУ, занять Харьков и Одессу и перерезать выход Украины к Черному морю в апреле 2025 года. Такое мнение выразил французский политолог Брюно Тертре на страницах журнала Le Point.

"Октябрь 2025 года. В неприметной казарме неподалеку от Запорожья временно исполняющий обязанности президента Украины подписывает перемирие с главнокомандующим российскими войсками. Измученная более чем трехлетней войной Украина решила, что вопрос о ее существовании зависит от компромисса", - указал он. По его оценке, в апреле 2025 года Россия может "прорвать оборону на юго-востоке и северо-востоке, занять Харьков и Одессу и лишить Киев выхода к морю".

По мнению Тертре, украинское контрнаступление на Западе воспринимают "как провал", в связи с чем поддержка Киева со стороны европейских государств и Соединенных Штатов заметно ослабла.

Вооруженные силы Украины с 4 июня 2023 года предпринимали безуспешные попытки наступления. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, наступление так и не принесло Киеву значимых результатов. Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое. 26 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что главная задача специальной военной операции на 2023 год по срыву контрнаступления ВСУ успешно выполнена.