Президент Сомали заявил, что не позволит Эфиопии выйти к морю за счет территории страны

По словам Хасана Шейха Мохамуда, в складывающейся ситуации республика пытается заручиться международной поддержкой

НАЙРОБИ, 9 января. /ТАСС/. Власти Сомали будут принимать все возможные меры для того, чтобы Эфиопия не смогла получить доступ к Красному морю за счет своей территории. Об этом заявил президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд.

"[Эфиопия] не сможет захватить кусок независимой территории Сомали, и мы примем все необходимые меры для ее защиты", - приводит слова сомалийского лидера агентство Bloomberg. Глава государства отметил, что Сомали пытается заручиться международной поддержкой в складывающейся ситуации. В ходе встречи с парламентариями перед поездкой в Эритрею президент также призвал сомалийцев, проживающих за рубежом, отстаивать интересы страны в равной степени с их согражданами на родине.

Как сообщила в соцсетях администрация президента Сомали, 7 января сомалийский лидер принял делегацию высокого уровня из Египта, которая выразила поддержку Каира территориальной целостности восточноафриканской страны и передала ему приглашение президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси посетить страну. 8 января Хасан Шейх Мохамуд провел переговоры со своим эритрейским коллегой Исайясом Афеворки. По данным сомалийского агентства SONNA, 9 января правительство Джибути подтвердило поддержку территориальной целостности и суверенитета Сомали.

Как ранее сообщала газета Addis Standard, 1 января премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Сомалиленда Муса Бихи Абди заключили меморандум о взаимопонимании для обеспечения доступа к морским портам. В документе указано, что Сомалиленд, расположенный к северо-западу от Сомали, предоставит 20 км морского пространства в обмен на признание независимости со стороны Эфиопии, что рассматривается властями Сомали как нарушение суверенитета. Меморандум вызвал негативную реакцию со стороны правительства Сомали и сомалийской общины. Международное сообщество обещало поддержку правительству, признавая его право на защиту своего суверенитета и территориальной целостности.