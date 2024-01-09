В Италии с 7 октября зафиксировали 135 проявлений антисемитизма

В частности, речь идет об антисемитских надписях, антиизраильских лозунгах, а также кричалках во время манифестаций, уточнило ANSA

РИМ, 9 января. /ТАСС/. Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози сообщил о "значительном увеличении" числа "эпизодов, связанных с антисемитизмом". По его словам, как передает агентство ANSA, с 7 октября до конца 2023 года в стране были зафиксированы 135 подобных случаев.

В частности, речь идет об антисемитских надписях, антиизраильских лозунгах, а также кричалках во время манифестаций. "Правоохранительные органы идентифицировали 42 человека, ответственных за подобные действия", - уточнил министр.

7 октября боевики радикального движения ХАМАС из сектора Газа проникли на израильскую территорию, убив жителей приграничных населенных пунктов и захватив заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии.

После обострения ситуации на Ближнем Востоке итальянские власти взяли под особый контроль все связанные с Израилем и евреями объекты на территории Апеннин. В течение последних трех месяцев в разных городах прошли крупные пропалестинские манифестации, однако пока об инцидентах не сообщалось.